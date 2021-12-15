Алексис Санчес может вернуться в «Барселону»
23:16
Нападающий «Интера» Алексис Санчес может вернуться в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб может арендовать чилийца, сообщает Sport.es.
В обратном направлении в таком случае должен отправиться Люк Де Йонг, но лишь при условии, что сделку одобрит «Севилья», которой принадлежат права на нидерландца.
Чилиец уже играл в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.
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