Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Алексис Санчес может вернуться в «Барселону»

23:16
Теги:

Нападающий «Интера» Алексис Санчес может вернуться в «Барселону» в зимнее трансферное окно. Каталонский клуб может арендовать чилийца, сообщает Sport.es.

В обратном направлении в таком случае должен отправиться Люк Де Йонг, но лишь при условии, что сделку одобрит «Севилья», которой принадлежат права на нидерландца.

Чилиец уже играл в составе «Барселоны» с 2011 по 2014 год.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Россия показала Канаде, кто здесь хозяин. Но едва не упустила легкую победу
Политолог заявила о превращении Украины в «пороховую бочку» для Европы и НАТО
1
0
Реклама