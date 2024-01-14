«Реал» — «Барселона»: Араухо получил вторую желтую карточку и оставил каталонцев в меньшинстве

«Барселона» осталась в меньшинстве в матче против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

На 71-й минуте при счете 1:4 вторую желтую карточку получил защитник каталонцев Рональд Араухо, сфоливший на Винисиусе Жуниоре.

Игра проходит на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«СЭ» ведет онлайн матча «Реал» — «Барселона» в финале Суперкубка Испании.