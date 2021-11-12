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Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность

10:14

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в каталонский клуб на руководящую должность, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в возвращении 43-летнего испанца заинтересованы и главный тренер команды Хави, и президент клуба Жоан Лапорта.

Отмечается, что Пуйоль хочет поработать в каталонском клубе, но не видит себя в административной должности и хочет влиять на принятие решение.

Экс-капитан «Барселоны» может получить пост технического секретаря, который освободится в ближайшее время после ухода Рамона Планеса.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-laporta-buscan-encaje-puyol-12839205

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