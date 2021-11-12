Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность
10:14
Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в каталонский клуб на руководящую должность, сообщает Diario Sport.
По информации источника, в возвращении 43-летнего испанца заинтересованы и главный тренер команды Хави, и президент клуба Жоан Лапорта.
Отмечается, что Пуйоль хочет поработать в каталонском клубе, но не видит себя в административной должности и хочет влиять на принятие решение.
Экс-капитан «Барселоны» может получить пост технического секретаря, который освободится в ближайшее время после ухода Рамона Планеса.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-laporta-buscan-encaje-puyol-12839205
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