Пуйоль может вернуться в «Барселону» на руководящую должность

Бывший защитник и капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в каталонский клуб на руководящую должность, сообщает Diario Sport.

По информации источника, в возвращении 43-летнего испанца заинтересованы и главный тренер команды Хави, и президент клуба Жоан Лапорта.

Отмечается, что Пуйоль хочет поработать в каталонском клубе, но не видит себя в административной должности и хочет влиять на принятие решение.

Экс-капитан «Барселоны» может получить пост технического секретаря, который освободится в ближайшее время после ухода Рамона Планеса.