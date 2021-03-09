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«ПСЖ» все еще планирует пригласить Месси летом в команду

9 марта 2021, 23:29
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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«ПСЖ» все еще хочет подписать форварда «Барселоны» Лионеля Месси в летнее трансферное окно, сообщает As.

По данным источника, французы продолжают интересоваться аргентинцем, несмотря на то, что Жоан Лапорта стал президентом каталонского клуба. У функционера и Месси хорошие отношения. Сообщалось, что Лапорта не хочет отпускать футболиста в другой клуб и намерен сделать все, чтобы уговорить его остаться в команде.

Напомним, 10 марта «ПСЖ» сыграет с «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 (мск). Первый матч закончился со счетом 1:4 в пользу парижан.

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