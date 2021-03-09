«Атлетико» ответил на недовольство «Реала» судейством в дерби

«Атлетико» отреагировал на недовольство «Реала» судейством в матче 26-го тура испанской чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Они критикуют даже верные решения... Некоторые просто привыкли, что им всегда дует попутный ветер», — говорится в сообщении «Атлетико» в Twitter.

Напомним, что во время матча судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку.

Многие футболисты, а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо возмущались этим решением.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. Дальше идут «Барселона» и «Реал».