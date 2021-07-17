Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в Турции

Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летним бразильцем интересуется «Бешикташ». Сообщается, что испанский клуб готов отпустить форварда за 6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 39 матчей за «Реал Сосьедад», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.