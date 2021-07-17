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Форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в Турции

12:25
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Нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летним бразильцем интересуется «Бешикташ». Сообщается, что испанский клуб готов отпустить форварда за 6 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Виллиан Жозе провел 39 матчей за «Реал Сосьедад», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-sociedad/20210717/410533000755/la-real-pediria-seis-millones-por-willian-jose.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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