Президент «Реала» считает Зидана символом клуба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о главном тренере команды Зинедине Зидане.

«Во главе «Реала» Зидан выиграл 11 трофеев и стал вторым тренером с наибольшим количеством побед в истории клуба. Он символ нашей команды — как тренер, и как футболист.

Мы доверяем этой команде и стремимся к новым вызовам. Мы понимаем, что нужно «Реалу». Эта команда всегда голодна до титулов. Будем продолжать стремится к победе до конца", — цитирует Переса Marca.

После 13 туров чемпионата Испании «Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 26 баллов.