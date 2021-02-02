Зидан провел первую тренировку с «Реалом» после выхода из карантина

Пресс-служба «Реала» сообщила, что главный тренер Зинедин Зидан вернулся к работе после выхода из карантина.

22 января специалист сдал положительный тест на Covid-19 и с того момента не тренировал команду и не присутствовал на матчах.

Сегодня, 2 февраля, француз лично руководил «Реалом» и готовил футболистов к выездному матчу 22-го тура Ла Лиги с «Уэской». Встреча пройдет 6 февраля.

Сегодня днем стало известно, что президент мадридского клуба Флорентино Перес заразился коронавирусом. Его болезнь протекает бессимптомно.