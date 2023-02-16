Анчелотти отметил игру Модрича и Крооса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги победного матча против «Эльче» (4:0) в ла лиге, отметив игру Луки Модрича и Тони Крооса.

«Для нас все матчи важны. Я должен меняться, потому что сезон очень сложный. Модрич нашел свой лучший уровень. Кроос тоже вышел в матче против «Бильбао» и забил, как и Лука сегодня», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.