Анчелотти отметил игру Модрича и Крооса
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги победного матча против «Эльче» (4:0) в ла лиге, отметив игру Луки Модрича и Тони Крооса.
«Для нас все матчи важны. Я должен меняться, потому что сезон очень сложный. Модрич нашел свой лучший уровень. Кроос тоже вышел в матче против «Бильбао» и забил, как и Лука сегодня», — цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|21
|18
|2
|1
|43-7
|56
|
2
|Реал
|21
|15
|3
|3
|44-17
|48
|
3
|Р. Сосьедад
|21
|13
|3
|5
|31-21
|42
|
4
|Атлетико
|21
|11
|5
|5
|30-17
|38
|
5
|Бетис
|21
|10
|4
|7
|27-22
|34
|
6
|Р. Вальекано
|21
|9
|6
|6
|28-23
|33
|
7
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|31-22
|32
|
8
|Вильярреал
|21
|9
|4
|8
|22-18
|31
|
9
|Осасуна
|21
|8
|6
|7
|19-19
|30
|
10
|Мальорка
|21
|8
|4
|9
|16-20
|28
|
11
|Жирона
|21
|6
|6
|9
|27-31
|24
|
12
|Севилья
|21
|6
|6
|9
|23-29
|24
|
13
|Вальядолид
|21
|7
|3
|11
|15-28
|24
|
14
|Сельта
|21
|6
|5
|10
|22-33
|23
|
15
|Альмерия
|21
|6
|4
|11
|25-34
|22
|
16
|Кадис
|21
|5
|7
|9
|17-33
|22
|
17
|Эспаньол
|21
|4
|9
|8
|26-33
|21
|
18
|Валенсия
|21
|5
|5
|11
|26-26
|20
|
19
|Хетафе
|21
|4
|7
|10
|18-28
|19
|
20
|Эльче
|21
|1
|6
|14
|15-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Кадис – Жирона
|2 : 0
|11.02
|18:15
|
Альмерия – Бетис
|2 : 3
|11.02
|20:30
|
Севилья – Мальорка
|2 : 0
|11.02
|23:00
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 2
|12.02
|16:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|1 : 1
|12.02
|18:15
|
Сельта – Атлетико
|0 : 1
|12.02
|20:30
|
Вальядолид – Осасуна
|0 : 0
|12.02
|23:00
|
Вильярреал – Барселона
|0 : 1
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Р. Сосьедад
|2 : 3
|15.02
|23:00
|
Реал – Эльче
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|11
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|17
|2
|3
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|14
|2
|2
Новости