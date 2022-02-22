Нападающий «Атлетико» Феликс может перейти в «Арсенал»
«Арсеналу» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Феликсу
«Арсеналу» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Жоау Феликсу, сообщает Okdiario 22 февраля.
По информации источника, лондонский клуб хочет подписать 22-летнего португальца во время летнего трансферного окна.
Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета просил руководство клуба подписать нападающего, и лондонцы уже общались с его агентом Жорже Мендешем.
В нынешнем сезоне Феликс забил четыре мяча в 24 матчах за «Атлетико».
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|
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|7
|8
|10
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|29
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
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|6
|8
|10
|23-38
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
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|25
|3
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|21-39
|20
|
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|
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|22.12
|23:30
|
Атлетик – Реал
|1 : 2
|16.01
|16:00
|
Эльче – Вильярреал
|1 : 0
|18.01
|22:00
|
Бетис – Алавес
|4 : 0
|18.01
|23:30
|
Кадис – Эспаньол
|2 : 2
|19.01
|21:00
|
Сельта – Осасуна
|2 : 0
|19.01
|23:30
|
Валенсия – Севилья
|1 : 1
|20.01
|21:00
|
Хетафе – Гранада
|4 : 2
|16.02
|21:00
|
Атлетико – Леванте
|0 : 1
|2.03
|23:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|31.05
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|19
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|23
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