Нападающий «Атлетико» Феликс может перейти в «Арсенал»

«Арсеналу» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Жоау Феликсу, сообщает Okdiario 22 февраля.

По информации источника, лондонский клуб хочет подписать 22-летнего португальца во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета просил руководство клуба подписать нападающего, и лондонцы уже общались с его агентом Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне Феликс забил четыре мяча в 24 матчах за «Атлетико».