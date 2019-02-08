"Поверил в атаку и забил". Черышев - о голе в ворота "Бетиса"

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев заявил, что поверил в атаку своей команды в первом матче полуфинала Кубка Испании против "Бетиса" (2:2). 28-летний россиянин забил гол, когда "летучие мыши" уступали в два мяча.

- Мы должны положительно оценивать данный результат. Нам удалось вырвать ничью, проигрывая два мяча, - приводит слова Черышева Estadio Deportivo. - "Валенсия" сделала большой шаг, но нас ждет сложная ответная игра. Мы провели хороший матч после выматывающей встречи с "Барселоной".

Мой гол? Я поверил в нашу атаку и отправил мяч в ворота. Слава богу, мы забили второй гол. Игроки "Валенсии" счастливы сегодня.

В текущем сезоне Черышев провел 24 матча за "Валенсию", забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

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