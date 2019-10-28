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Последнее слово в медицине по-мадридски. Бензема поставили банки

14:29
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Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился после травмы и вернулся к тренировкам в общей группе. В Instagram французский форвард показал одну из восстановительных процедур: вакуумную терапию.

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Публикация от Karim Benzema (@karimbenzema)

В просторечье — баночный массаж. Благодаря этому выделяются особые соединения, которые действуют на окружающие ткани и организм в целом, запуская в нем процессы самовосстановления.

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