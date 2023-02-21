«Барселона» хочет предложить Хави новый контракт

«Барселона» хочет предложить главному тренеру команды Хави новый контракт.

Директор клуба Матеу Алемани отметил, что в руководстве довольны «хорошим выступлением команды и видимым прогрессом».

«Никто не представляет «Барселону» без Хави. Мы счастливы, что он с нами, и я надеюсь, что он останется здесь еще на много лет», — сказал директор Алемани Sport.es.

Хави тренирует «Барселону» с ноября 2021 года. Каталонский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании в нынешнем сезоне, опережая идущий вторым «Реал» на 8 очков.