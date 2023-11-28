Полузащитник «Атлетика» Уильямс рассказал о будущем в команде

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс успокоил болельщиков команды, говоря о своем соглашении.

«Я счастлив здесь, в Бильбао. Болельщики могут быть спокойны, не беспокойтесь», — цитирует Уильямса в своих соцсетях Фабрицио Романо.

В этом сезоне в активе 21-летнего игрока 11 матчей за «Атлетик», семь ассистов и один гол в ла лиге.