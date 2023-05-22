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Сегодня, 13:18

Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России

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Роберт Левандовски.
Фото Reuters

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски осудил одноклубников Алехандро Бальде и Серхи Роберто после видео с благодарностью болельщикам из России. Ролик был показан на стриминговом сервисе Okko.

«Я, мягко говоря, был очень удивлен. Я задал вопрос клубу об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, у которых есть права на трансляцию матчей ла лиги. В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт» со ссылкой на interia.pl.

Ранее киевское «Динамо» в ответ на видео порекомендовало Бальде и Роберто заявиться в РПЛ.

Источник: РИА
Роберт Левандовски
Серхи Роберто
РПЛ
ФК Барселона
13
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Киевское «Динамо» предложило игрокам «Барселоны» заявиться в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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Сельта – Жирона
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23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
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Вальядолид – Барселона
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Эльче – Севилья
 - : -
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Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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 22
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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