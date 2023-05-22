Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски осудил одноклубников Алехандро Бальде и Серхи Роберто после видео с благодарностью болельщикам из России. Ролик был показан на стриминговом сервисе Okko.

«Я, мягко говоря, был очень удивлен. Я задал вопрос клубу об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, у которых есть права на трансляцию матчей ла лиги. В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Конечно, это не оправдание, потому что о чем-то явно не позаботились, и в результате получилось очень плохо. Насколько мне известно, клуб намерен предпринять какие-то действия в ответ на эту ситуацию», — цитирует игрока РИА «Новости Спорт» со ссылкой на interia.pl.

Ранее киевское «Динамо» в ответ на видео порекомендовало Бальде и Роберто заявиться в РПЛ.