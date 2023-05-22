Президент ФИФА Инфантино поддержал пострадавшего от расизма Винисиуса

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал инцидент с форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором, который пострадал от расизма в матче ла лиги.

«Полностью солидарен с Винисиусом. В футболе и обществе нет места расизму, и ФИФА стоит на стороне всех футболистов, которые оказались в этой ситуации. События, которые произошли в матче между «Валенсией» и «Реалом», показывают, что это именно тот случай», — заявил Инфантино в соцсетях.

В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре Винисиус получил красную карточку.