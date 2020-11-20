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Покеттино вел переговоры с «Барселоной» перед назначением Кумана

11:36
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Бывший тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино вел переговоры с руководством «Барселоны» перед назначением Роналда Кумана на должность наставника каталонцев, сообщает Evening Standard.

По данным источника, аргентинский тренер дважды встречался с представителями «Барселоны», однако стороны не смогли договориться об условиях сотрудничества.

В нынешнем сезоне ла лиги каталонский клуб занимает 11-е место после 9 туров, имея 11 очков. Каталонцы в текущем розыгрыше чемпионата Испании провели 7 матчей.

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