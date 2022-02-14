Педри огорчен результатом матча «Барселоны» с «Эспаньолом»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался по поводу результата в матче 24-го тура ла лиги с «Эспаньолом» (2:2).

Педри отметился голом на 2-й минуте.

«Мы проигрывали, но в конце удалось отыграть очко, которое уже почти потеряли. Но уезжать отсюда с одним очком разочарование. Мы приехали за тремя, а уезжаем с одним», — цитирует Педри Mundo Deportivo.

После этого матча «Барселона» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Эспаньол» с 28 очками — на 13-й строчке.