Отец форварда «Спартака» Ларссона вернулся в «Барсу»

«Барселона» официально объявила о заключении контрактов, действующих до 30 июня 2022 года, с Алфредом Схредером и Хенриком Ларссоном, которые вошли в тренерский штаб Роналда Кумана.

48-летний швед Ларссон, отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона, вернулся в каталонский клуб, за который выступал на протяжении двух сезонов с 2004 года, провел 62 игры и забил 22 мяча.

47-летний Схредер ранее возглавлял «Хоффенхайм», а также помогал Эрику тен Хагу в «Аяксе», который поразил Европу своей зрелищной игрой. В Амстердаме он работал с полузащитником Френки де Йонгом, сейчас выступающим за «Барселону». Возможно, сине-гранатовые купят у «Аякса» еще одного хавбека — Донни ван де Бека. (Александр Бобров)