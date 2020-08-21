Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Отец форварда «Спартака» Ларссона вернулся в «Барсу»

12:03
Отец форварда «Спартака» Ларссона вернулся в «Барсу». Фото ФК «Барселона»
Отец форварда «Спартака» Ларссона вернулся в «Барсу». Фото ФК «Барселона»

«Барселона» официально объявила о заключении контрактов, действующих до 30 июня 2022 года, с Алфредом Схредером и Хенриком Ларссоном, которые вошли в тренерский штаб Роналда Кумана.

48-летний швед Ларссон, отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона, вернулся в каталонский клуб, за который выступал на протяжении двух сезонов с 2004 года, провел 62 игры и забил 22 мяча.

47-летний Схредер ранее возглавлял «Хоффенхайм», а также помогал Эрику тен Хагу в «Аяксе», который поразил Европу своей зрелищной игрой. В Амстердаме он работал с полузащитником Френки де Йонгом, сейчас выступающим за «Барселону». Возможно, сине-гранатовые купят у «Аякса» еще одного хавбека — Донни ван де Бека. (Александр Бобров)

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир