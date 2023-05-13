«Осасуна» обыграла «Альмерию» в матче ла лиги

«Осасуна» дома обыграла «Альмерию» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 3:1.

Голами в составе команды из Памплоны отметились Анте Будимир, Абде Эззалзули и Бордонадо Мойсес Гомес. За клуб из Альмерии забил Лазару.

«Осасуна» набрала 47 очков и занимает девятое место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» находится на 14-й строчке (36).