«Он больше, чем просто капитан». Перес восхищается Серхио Рамосом

Президент «Реала» Флорентино Перес выразил восхищение защитником Серхио Рамос после завоевания 34-го чемпионского титула. В четверг мадридская команда выиграла у «Вильярреала» и гарантировала себе чемпионство.

— Серхио будет здесь всю жизнь, — цитирует пресс-служба клуба Переса. — Он больше, чем просто капитан, потому что привел команду к триумфу с огромным лидерством и был важной частью этого успеха. Он очень рад.