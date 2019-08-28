Одноклубник Черышева выбыл на 4 месяца из-за травмы

Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини пропустит не менее четырех месяцев из-за травмы колена, полученной во время матча второго тура чемпионата Испании с «Сельтой» (0:1), сообщает AS. Это стало известно после того, как он прошел медобследование. У 26-летнего футболиста выявлен перелом надколенника.

Защитнику потребуется операция. Сроки восстановления после нее занимают не менее четырех месяцев. В сезоне-2019/20 Пиччинни провел 2 матча. В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 5 желтых карточек в 41 встрече.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр