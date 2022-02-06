Обамеянг дебютировал за «Барселону» в матче с «Атлетико»

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг дебютировал за команду. Он вышел на замену в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

На 61-й минуте габонский форвард заменил Адама Траоре. К тому времени его команда вела с счетом 4:2.

На данный момент счет матча остается неизменным. При этом после удаления Дани Алвеса «Барса» осталась в меньшинстве.

Обамеянг ранее покинул «Арсенал» и перешел в «Барселону» на правах свободного агента.