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Пике: «Я ушел из сборной Испании, но не хотел закрывать эту дверь до конца»

Жерар Пике не исключил возможность возвращения в сборную Испании
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении в сборную Испании перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре.

«Да, я ушел из сборной Испании, но не хотел закрывать эту дверь до конца, — приводит слова Пике Marca. — С вероятностью 99% я не вернусь в сборную Испании. Но про 100% я бы говорить не стал».

35-летний защитник выступал за сборную Испании с 2009 по 2018 год. В составе национальной команде он выиграл чемпионат мира — 2010 и чемпионат Европы — 2012.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.marca.com/en/world-cup/2022/02/06/61ffec7646163fb1328b45cf.html
Жерар Пике
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