Рюдигер станет первым новичком «Реала» в летнее трансферное окно

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в ближайшее время подпишет контракт с «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний немец уже прошел медосмотр и станет первым новичком мадридцев в летнее трансферное окно. Контракт с игроком будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Рюдигер провел 54 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Челси» истекает 30 июня 2022 года.