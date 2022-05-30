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Сегодня, 05:11

Рюдигер станет первым новичком «Реала» в летнее трансферное окно

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер в ближайшее время подпишет контракт с «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 29-летний немец уже прошел медосмотр и станет первым новичком мадридцев в летнее трансферное окно. Контракт с игроком будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Рюдигер провел 54 матча, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с «Челси» истекает 30 июня 2022 года.

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
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3
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 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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Барселона – Вильярреал
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22.05 23:00
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 1 : 2
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Карим Бензема

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