"Месси вел себя как обычный папа". Английский школьник - об игре в футбол со звездой "Барселоны"

11-летний англичанин Маккензи О’Нейл рассказал о том, как во время отдыха на островах Антигуа и Барбуда сыграл в футбол с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси​, сообщает Ole. Юный футболист отметил, что 32-летний аргентинец вел себя как обычный папа.

– Месси отдыхал со своей семьей на пляже, а я в этот момент был в нескольких шагах от них, – приводит слова О’Нейла Ole. – Его папа Хорхе бросил мне мяч и спросил, хочу ли я поиграть с ними, после чего мы в течение 45 минут играли в футбол с Тьяго и Лионелем. Тьяго – фантастический игрок для своих лет, и он не стеснялся играть. Играть с Месси было невероятным ощущением.

Жена Месси все переводила, потому что она очень хорошо говорит по-английски. Потом я плавал с Месси. Мы вышли в море на маленькой лодке и провели много времени купаясь. Он поднимал меня на плечи. Он вел себя как обычный папа. А еще я понял, что Месси очень нравилось видеть, как его сын играет с другими детьми.

"Глазам не верю!" Месси играет в футбол с детьми на пляже