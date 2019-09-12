Месси рассказал про свою травму

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о восстановлении после травмы икроножной мышцы. Аргентинец получил повреждение 5 августа и пропустил три стартовых тура чемпионата Испании. Его участие в первой встрече группового этапа Лиги чемпионов также под вопросом.

— Я чувствую себя уже лучше. Это неприятная травма. Я ее получил на первой же тренировке, — цитирует Месси Sport.es. — Чрез 15 дней я думал, что восстановился. Однако на тренировке перед игрой с «Бетисом» все стало хуже. В результате я выбыд на более долгий срок и не могу вернуться до сих пор.

По словам врачей, травма очень неприятная и даже коварная. Такого у меня еще не было. Но теперь я знаю, что это такое. Я спокоен и вернусь только тогда, когда пойму, что нет никакого риска. Восстановление от рецидива займет еще больше времени.

Я с нетерпением жду возвращения. Пока я тренируюь один. Точных сроков нет. С «Валенсией» я не сыграю точно. Посмотрим, удастся ли вернуться к матчам с «Боруссией» и «Гранадой».