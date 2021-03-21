Луис Суарес забил 500-й гол в карьере
Нападающий «Атлетико» Луис Суарес отличился в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».
Для 34-летнего уругвайца это 500-й гол в карьере. Суарес забил на 54-й минуте, сделав счет 1:0.
Напомним, что с 2014 по 2020 год Суарес выступал за «Барселону». Он перешел в «Атлетико» на правах свободного агента в сентябре прошлого года.
«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.
Barcelona | 198— Goal (@goal) March 21, 2021
Ajax | 111
Liverpool | 82
Uruguay | 63
Atletico | 19
Groningen | 15
Nacional | 12
Luis Suarez has scored his 500th goal ? pic.twitter.com/zmPlKdOttn
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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