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Луис Суарес забил 500-й гол в карьере

22:00
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес отличился в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Алавеса».

Для 34-летнего уругвайца это 500-й гол в карьере. Суарес забил на 54-й минуте, сделав счет 1:0.

Напомним, что с 2014 по 2020 год Суарес выступал за «Барселону». Он перешел в «Атлетико» на правах свободного агента в сентябре прошлого года.

«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

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