Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе
10:28
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду, сообщает LA Gazzetta dello Sport. Капитан команды недоволен происходящим в клубе.
По ходу сезона каталонцы уволили Эрнесто Вальверде, назначив вместо него Кике Сетьена. Аргентинец недоволен интенсивностью тренировок, так как последние матчи он провел с повреждением.
По информации COPE, Месси не нравится за все нести ответственность. Ранее Лионель вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
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