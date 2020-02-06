Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду, сообщает LA Gazzetta dello Sport. Капитан команды недоволен происходящим в клубе.

По ходу сезона каталонцы уволили Эрнесто Вальверде, назначив вместо него Кике Сетьена. Аргентинец недоволен интенсивностью тренировок, так как последние матчи он провел с повреждением.

По информации COPE, Месси не нравится за все нести ответственность. Ранее Лионель вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.