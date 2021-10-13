Высший совет Испании по спорту (CSD) перенес две игры ла лиги, сообщает Marca.

По информции источника, встречи 9-го тура между «Реалом» и «Атлетиком», а также «Гранадой» и «Атлетико» перенесены из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди национальных команд Южной Америки, которые пройдут 15 октября.

Новая дата проведения матчей пока не сообщается.