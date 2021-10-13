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Матч «Реал» — «Атлетик» перенесен из-за матчей южноамериканских сборных

13 октября, 17:49
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Высший совет Испании по спорту (CSD) перенес две игры ла лиги, сообщает Marca.

По информции источника, встречи 9-го тура между «Реалом» и «Атлетиком», а также «Гранадой» и «Атлетико» перенесены из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди национальных команд Южной Америки, которые пройдут 15 октября.

Новая дата проведения матчей пока не сообщается.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/primera-division/2021/10/13/6166cd1aca4741a67d8b461b.html

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