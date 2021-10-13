Матч «Реал» — «Атлетик» перенесен из-за матчей южноамериканских сборных
13 октября, 17:49
Высший совет Испании по спорту (CSD) перенес две игры ла лиги, сообщает Marca.
По информции источника, встречи 9-го тура между «Реалом» и «Атлетиком», а также «Гранадой» и «Атлетико» перенесены из-за матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди национальных команд Южной Америки, которые пройдут 15 октября.
Новая дата проведения матчей пока не сообщается.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/primera-division/2021/10/13/6166cd1aca4741a67d8b461b.html
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