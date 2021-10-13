Агент Пирло: «Переговоры с «Барселоной» могут скоро начаться»

Агент Андреа Пирло сообщил, что тренер в ближайшее время может провести переговоры с «Барселоной».

«Я считаю, что Пирло сделал все, что мог, в «Ювентусе». Это его первый год в качестве тренера. С «Барселоной» пока переговоров нет, но они могут скоро начаться», — цитирует Тинти Tuttomercatoweb.

Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса» в мае 2021 года. «Барселону» на данный момент возглавляет Роналд Куман. Каталонцы (12) после 7 туров ла лиги занимают 9-е место в турнирной таблице.