Защитник «Валенсии» Гайя может перейти в «Барселону»

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые интересуются 26-летним испанцем. Сообщается, что каталонцы рассчитывают подписать футболиста по низкой цене в случае, если тот не продлит контракт с нынешним клубом, который действует до конца июня 2023 года.

Гайя — воспитанник «Валенсии». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 4 матчах команды, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.