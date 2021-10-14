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Защитник «Валенсии» Гайя может перейти в «Барселону»

09:15
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Защитник «Валенсии» Хосе Гайя может перейти в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые интересуются 26-летним испанцем. Сообщается, что каталонцы рассчитывают подписать футболиста по низкой цене в случае, если тот не продлит контракт с нынешним клубом, который действует до конца июня 2023 года.

Гайя — воспитанник «Валенсии». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 4 матчах команды, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211014/1001699516/vinculan-nuevo-gaya-barca.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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