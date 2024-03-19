«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Браима Диаса

Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, предметный интерес к 24-летнему хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», готовый подписать игрока в летнее трансферное окно. При этом сам футболист не планирует покидать мадридский клуб по окончании текущего сезона.

Диас является воспитанником академии «Манчестер Сити». Всего за «горожан» он провел 15 матчей, забив 2 гола.

Полузащитник пополнил состав «Реала» в январе 2019 года. В сезоне-2023/24 игрок записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативных передачи в 33 проведенных встреча за мадридцев во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диаса в 20 миллионов евро.