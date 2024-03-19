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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Браима Диаса

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Атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщает HITC.

По информации источника, предметный интерес к 24-летнему хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», готовый подписать игрока в летнее трансферное окно. При этом сам футболист не планирует покидать мадридский клуб по окончании текущего сезона.

Диас является воспитанником академии «Манчестер Сити». Всего за «горожан» он провел 15 матчей, забив 2 гола.

Полузащитник пополнил состав «Реала» в январе 2019 года. В сезоне-2023/24 игрок записал на свой счет 9 забитых мячей и 4 результативных передачи в 33 проведенных встреча за мадридцев во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диаса в 20 миллионов евро.

Источник: HITC
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Браим Диас
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 29 19 7 3 60-34 64
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 28 11 7 10 32-32 40
9
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
10
 Хетафе 29 9 11 9 37-42 38
11
 Лас-Пальмас 29 10 7 12 29-32 37
12
 Осасуна 29 10 6 13 33-43 36
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 29 6 12 11 25-35 30
15
 Р. Вальекано 29 6 11 12 25-38 29
16
 Севилья 29 6 10 13 36-44 28
17
 Сельта 29 6 9 14 32-44 27
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 28 2 8 18 30-58 14
20
 Альмерия 29 1 10 18 28-57 13
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Кадис – Гранада
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30.03 16:00
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Альмерия – Осасуна
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