Малком: "Хочу с семьей отпраздновать гол "Реалу"

Нападающий "Барселоны" Малком после ничьей с "Реалом" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:1) отметил, что ему очень помогли партнеры по команде. Бразилец хочет с семьей отпраздновать гол.

- Я хочу поблагодарить всех моих товарищей по команде, которые помогли мне обрести уверенность и поверить в себя, - сказал Малком в эфире TV3. - Теперь я просто хочу обнять свою семью и отпраздновать с ними гол.

Очень рад предоставленной возможности сыграть в класико. Каждый хочет играть в таком противостоянии. Рад забитому голу, хотя я предпочел бы победу. Но у нас еще есть шанс.