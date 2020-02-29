Луис Суарес: «Нужен нападающий, который сможет меня заменить в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес считает, что клуб должен подписать еще одного сильного нападающего. Он согласен с тем, что таким форвардом может стать Лаутаро Мартинес из «Интера».

— Я уже говорил, что было бы хорошо подписать нового нападающего, — цитирует Rac1 Суареса. — Нужен молодой игрок, готовый учиться, брать на себя ответственность. Он должен быть хорошо подготовлен, когда я покину клуб. Мартинес вполне может стать таким игроком, учитывая, как он выступает за «Интер» и сборную Аргентины. Думаю, он очень хорош и играет на отличном уровне.