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Сегодня, 06:07

Дани Алвес признался, что ждет возвращения Месси в «Барселону»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что хотел бы, чтобы в команду вернулся форвард Лионель Месси.

«Месси мог бы вернуться на годик на последний танец со мной. Почему нет? Нигде не будет лучше, чем в «Барселоне». Он ушел и попробовал этот опыт. Пришло время вернуться домой, если он хочет», — цитирует Алвеса Sport.es.

34-летний аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. На правах свободного агента он перешел в «ПСЖ». В этом сезоне он провел 28 матчей за команду, забив 8 голов и сделав 14 ассистов во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

Дани Алвес
Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 1 : 2
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Мальорка – Атлетико
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Вильярреал – Атлетик
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9.04 22:00
Реал – Хетафе
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10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 1 : 0
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 1 : 0
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 1 : 2
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 2 : 3
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
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Реал

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