Дани Алвес признался, что ждет возвращения Месси в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал, что хотел бы, чтобы в команду вернулся форвард Лионель Месси.

«Месси мог бы вернуться на годик на последний танец со мной. Почему нет? Нигде не будет лучше, чем в «Барселоне». Он ушел и попробовал этот опыт. Пришло время вернуться домой, если он хочет», — цитирует Алвеса Sport.es.

34-летний аргентинец покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых проблем клуба. На правах свободного агента он перешел в «ПСЖ». В этом сезоне он провел 28 матчей за команду, забив 8 голов и сделав 14 ассистов во всех турнирах. Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.