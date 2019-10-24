Испанская ла лига выступила против переноса матча 10-го тура национального чемпионата «Барселона» — «Реал» на 18 декабря, сообщает официальный сайт организации.

В организации объявили, что обжалуют решение федерации футбола страны. Первоначально игра должна была пройти 26 октября. Матч был перенесен из-за массовых акций протеста в Каталонии. Жители региона вышли на улицы, протестуя против тюремных сроков для лидеров движения за независимость региона.

Ранее ла лига уже выступала против проведения матча 18 декабря, так как эта дата зарезервирована для Кубка Испании. Отмечается, что игра «Барсы» и «Реала» должна быть перенесена на как можно более ранний срок, чтобы изменения в календаре были минимальными. В частности, называется 4 декабря.

Ла лига приняла решение обратиться в суд и в Национальный совет по спорту, но не будет просить о мерах предосторожности.

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