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Куман высказался о долгах «Барселоны»

11:55
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в интервью Marca прокомментировал долги каталонского клуба по итогам прошлого года.

«Все клубы несут убытки во время пандемии коронавируса, «Барселона» не есть исключением. Мы страдаем из-за отсутствия болельщиков, туристов, поэтому есть такие проблемы. Есть ли проблемы с зарплатой у игроков? Этого сказать не могу. Но все мы пошли на понижение зарплат, чем помогли клубу», — заявил Куман.

На прошлой неделе был опубликовал финансовый отчет «Барселоны», в котором говорится о долге в более чем миллиард евро.

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