Куман обвинил Пуча в утечке информации в прессу при всех игроках «Барселоны»

В «Барселоне» между главным тренером Роналдом Куманом и полузащитником Рикардо Пучем произошла ссора несколько месяцев назад, утверждает El Pais.

По данным источника, 57-летний голландский специалист обвинил футболиста в сливе информации журналистам. При всей команде Куман сказал Пучу: «Ты информатор».

В сентябре в прессу попали детали разговора игрока с наставником. В беседе с футболистом тренер сообщил, что не рассчитывает на него, так как он не вписывается в систему игры, которую он собирается прививать команде.

Мнения игроков «Барселоны» по этому поводу разделились. Кто-то согласился со специалистом, а некоторые удивились, почему у Кумана не было подобной реакции с экс-футболистом клуба Луисом Суаресом. В том случае в СМИ попали детали телефонного разговора между игроком и тренером.