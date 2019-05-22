Коутинью вернулся к тренировкам в общей группе "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутинью вернулся к тренировкам и может принять участие в финальном матче Кубка Испании с "Валенсией".

Бразильский хавбек, восстанавливающийся после травмы подколенного сухожилия, в среду занимался вместе с партнерами, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

В текущем сезоне Коутинью провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Финал Кубка Испании "Барселона" – "Валенсия" состоится 25 мая в Севилье. Начало – в 22.00 по московскому времени.