Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» не будет расторгать контракт с Юмтити

04:25
Теги:

«Барселона» не будет расторгать контракт с защитником Самюэлем Юмтити. По информации RAC1, в руководстве испанского клуба уверены, что на 27-летнего француза найдется покупатель.

Сине-гранатовые получили несколько предложений по аренде Юмтити.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 8 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Шишкина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в синхронном плавании
Гимнастка Солдатова показала фото в майке без лифчика
Гимнастка Солдатова выложила свой эффектный кульбит в голубом купальнике
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд