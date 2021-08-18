«Барселона» не будет расторгать контракт с Юмтити

«Барселона» не будет расторгать контракт с защитником Самюэлем Юмтити. По информации RAC1, в руководстве испанского клуба уверены, что на 27-летнего француза найдется покупатель.

Сине-гранатовые получили несколько предложений по аренде Юмтити.

В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 8 миллионов евро.