«Барселона» не будет расторгать контракт с Юмтити
04:25
«Барселона» не будет расторгать контракт с защитником Самюэлем Юмтити. По информации RAC1, в руководстве испанского клуба уверены, что на 27-летнего француза найдется покупатель.
Сине-гранатовые получили несколько предложений по аренде Юмтити.
В сезоне-2020/21 защитник провел 16 матчей за сине-гранатовых. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 8 миллионов евро.
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