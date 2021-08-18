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Сержи Роберто продлит контракт с «Барселоной»

01:17
Сержи Роберто. Фото Instagram
Сержи Роберто. Фото Instagram
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Защитник Сержи Роберто согласовал новый контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es. До конца августа игрок подпишет соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Ранее стало известно, что 29-летний испанец согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.

Действующий контракт Роберто рассчитан до июня 2022 года. Игрок выступает за основной состав каталонцев с сезона-2010/11.

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Евгений Козинов все материалы автора

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