Сержи Роберто продлит контракт с «Барселоной»
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Защитник Сержи Роберто согласовал новый контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es. До конца августа игрок подпишет соглашение, рассчитанное до 2024 года.
Ранее стало известно, что 29-летний испанец согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.
Действующий контракт Роберто рассчитан до июня 2022 года. Игрок выступает за основной состав каталонцев с сезона-2010/11.
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