Сержи Роберто продлит контракт с «Барселоной»

Защитник Сержи Роберто согласовал новый контракт с «Барселоной», сообщает Sport.es. До конца августа игрок подпишет соглашение, рассчитанное до 2024 года.

Ранее стало известно, что 29-летний испанец согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.

Действующий контракт Роберто рассчитан до июня 2022 года. Игрок выступает за основной состав каталонцев с сезона-2010/11.