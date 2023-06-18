Коке готов продлить контракт с «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке намерен продлить контракт с клубом, сообщает AS.

По данным издания, мадридцы также готовы заключить с воспитанником новое соглашение. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне 31-летний футболист провел за «Атлетико» 42 матча и отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Испании в 16 миллионов евро.