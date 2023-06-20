Клаудио Браво продлил контракт с «Бетисом»

Голкипер «Бетиса» Клаудио Браво продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт рассчитан до конца следующего сезона.

В «Бетис» Браво перешел в августе 2020 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

В чемпионате Испании 40-летний Браво также выступал за «Барселону» и «Реал Сосьедад».