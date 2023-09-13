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Сегодня, 15:04

Карвахаль отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах на чемпионате мира в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дани Карвахаль.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль прокомментировал слова бывшей переводчицы национальной команды Алекс Пенья, обвинившей его в домогательствах официантки на чемпионате мира в России.

Ранее переводчица заявила, что Карвахаль с партнерами по сборной Испании попросил ее пригласить официантку на их вечеринку, после чего просил перевести ей угрозы сексуального характера.

«Вся информация, появившаяся в эти дни в прессе обо мне, является полной ложью.

От моего участия в политических партиях до сексуального насилия на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

Я считаю абсолютно прискорбным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, придавая достоверность словам третьих лиц, запятнав мое имя и честь. Я уже подал в суд», — написал Карвахаль в соцсетях.

Сборная Испании дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018, где уступила России (1:1, пенальти 3:4).

 

Даниэль Карвахаль
Футбол
Сборная Испании по футболу
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Бывшая переводчица сборной Испании заявила, что Карвахаль домогался официантку на чемпионате мира в России

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