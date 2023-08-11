Анчелотти: «Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Я всем доволен»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном приобретении нападающего.

«Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Как я и всегда говорил, я очень доволен текущим составом. Я видел хорошие вещи по ходу предсезонной подготовки, у всех хорошее взаимопонимание. Мы довольны тем, что будем бороться на протяжении всего сезона», — приводит слова Анчелотти Diario Sport.

«Реал» в 1-м туре ла лиги сыграет с клубом «Атлетик». Матч пройдет 12 августа, начало — в 22.30 мск.