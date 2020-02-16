Испанское издание назвало Смолова плохим воспоминанием для Рамоса

В преддверии матча 24-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Сельта» и мадридский «Реал», испанское издание Marca опубликовала статью о нападающем кельтов Федоре Смолове. Материал вышел под заголовком: «Смолов — плохое воспоминание для Рамоса».

— Федор Смолов перешел в «Сельту», чтобы освежить память о России-матушке со времен славных дней Карпина и Мостового. Он решил сделать это в непростые времена, когда клуб из Виго испытывает трудности, но он способен изменить лицо этой команды.

Сегодня вечером Смолов не впервые встретится с Серхио Рамосом. Он был кошмаром для капитана мадридского «Реала» и Жерара Пике в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), который прошел в ноябре 2017 года. В том матче Смолов показал, как должен двигаться на поле центральный форвард. Он не только забил два гола из трех, но и разбил оборону сборной Испании, — говорится в материале.

Напомним, что сборная России, в составе которой играл Смолов, обыграла Испанию Рамоса в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Матч «Реал» — «Сельта» пройдет сегодня в 23:00 (мск.) на стадионе «Сантьяго Бернабеу».