Христо Стоичков: «Барселона» пригласила посредственного тренера»

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков считает, что клуб принял неверное решение, назначив на пост главного тренера Энрике Сетьена, сообщает Marca.

— Вы выгоняете Эрнесто Вальверде, когда «Барселона» занимает первое место в чемпионате Испании. Но не увольняете тренера, когда команда проигрывает в матче с «Ромой» (0:3) или «Ливерпулем» (0:4). Или с «Валенсией» в финале Кубка Испании.

Знаете, что беспокоит больше всего? Потрачен 1 миллиард, но ничего не выиграно. Целый миллиард! Это не два цента. Вы выгнали Вальверде, чтобы пригласить посредственного тренера, как и его помощника, —считает Стоичков.

Сетьен был назначен главным тренером «Барселоны» в январе 2020 года. Контракт с 61-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.