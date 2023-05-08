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Гвардиола: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, необходимо побеждать лучшие команды»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полуфинальном матче Лиги чемпионов, где его команда сыграет против «Реала».

«Нам не нужна мотивация, мы здесь не для того, чтобы взять реванш. Мы просто хотим попытаться выйти в финал, не более того. Если мы будем настойчивы, однажды мы добьемся этого. Мадрид точно знает, что им нужно делать в этом турнире. Я точно знаю, что все решится в Манчестере. Чтобы выиграть этот турнир, вам необходимо победить лучшие команды. И «Реал» — лучшая команда в этом турнире. Он доказал это за последние два десятилетия. Первый матче в прошлом году мы провели выдающимся образом, второй — нет, но мы сыграли хорошо. И этого оказалось недостаточно! И вот мы снова здесь», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Первый полуфинальный матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 9 мая, начало — 22.00 мск. Ответная встреча пройдет 17 мая в Манчестере.

Хосеп Гвардиола
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ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
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12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 - : -
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 - : -
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 - : -
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 - : -
14.05 19:30
Вальядолид – Севилья
 - : -
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Бетис – Р. Вальекано
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
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