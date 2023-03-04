«Хетафе» прервал серию «Жироны» из двух побед подряд

«Хетафе» обыграл «Жирону» на своем поле в матче 24-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У хозяев отличился дублем Энес Юнал, еще один мяч на счету Борхи Майораля. За гостей забили Валентин Кастельянос и Мигель Гутьеррес.

«Хетафе» поднялся на 16-е место в турнирной таблице ла лиги с 25 очками и прервал серию «Жироны» из двух побед подряд.

«Жирона» идет на 11-й строчке с 30 очками.